Октябрь, 28 в 17:36

Соединенные Штаты и их союзники осудили Россию за трату времени Совбеза ООН и распространение теорий сговора российской стороной о якобы “военно-биологических программах” США в Украине.

Обвинения со стороны РФ назвали дезинформацией и выдумкой.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва проведет расследование в ООН касательно своих утверждений о том, что “обе страны нарушают конвенцию о запрещении использования биологического оружия”.

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Посол США Линда Томас-Гринфилд отвергла обвинения России, назвав их абсолютной выдумкой без доказательств.

Она подчеркнула, что это заявление является частью московской кампании по дезинформации с одной целью:

— Отвлечь внимание от зверств, которые совершают российские войска в Украине, и являются отчаянной тактикой оправдания неоправданной войны, — сказала Томас-Гринфилд.

Посол Великобритании в ООН Барбава Вурворд после заявления российской стороны спросила у Совета ООН:

— Сколько еще этой ерунды мы должны терпеть?

Ранее в этом году верховный представитель ООН по разоружению дважды заявлял Совету, что ООН не видит доказательств использования биологического оружия в Украине.

Заместитель верховного представителя в Совете ООН Адедеджи Эбо заявил, что доказательств все еще нет.