Сколько еще этой ерунды нам терпеть? Россию осудили за трату времени Совбеза ООН
Соединенные Штаты и их союзники осудили Россию за трату времени Совбеза ООН и распространение теорий сговора российской стороной о якобы “военно-биологических программах” США в Украине.
Обвинения со стороны РФ назвали дезинформацией и выдумкой.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва проведет расследование в ООН касательно своих утверждений о том, что “обе страны нарушают конвенцию о запрещении использования биологического оружия”.
Посол США Линда Томас-Гринфилд отвергла обвинения России, назвав их абсолютной выдумкой без доказательств.
Она подчеркнула, что это заявление является частью московской кампании по дезинформации с одной целью:
— Отвлечь внимание от зверств, которые совершают российские войска в Украине, и являются отчаянной тактикой оправдания неоправданной войны, — сказала Томас-Гринфилд.
Посол Великобритании в ООН Барбава Вурворд после заявления российской стороны спросила у Совета ООН:
— Сколько еще этой ерунды мы должны терпеть?
Ранее в этом году верховный представитель ООН по разоружению дважды заявлял Совету, что ООН не видит доказательств использования биологического оружия в Украине.
Заместитель верховного представителя в Совете ООН Адедеджи Эбо заявил, что доказательств все еще нет.