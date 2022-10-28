Октябрь, 28 в 1:25

США подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в российско-украинской войне.

Об этом говорится в сообщении Госдепа Соединенных Штатов.

В заявлении американского дипведомства говорится, Вооруженные силы Украины вдохновили мир своим “огромным мастерством, профессионализмом и глубоким мужеством, защищая свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России”.

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При этом Соединенные Штаты отметили, что с союзниками и партнерами ускорили оказание помощи Украине в сфере безопасности, а украинское правительство обязалось надлежащим образом обеспечить сохранность и учет переданного оборонного оборудования.

— Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что преступные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно приобрести оружие из источников в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта, — говорится в сообщении.

Таким образом, в Государственном департаменте объявили о Плане США по противодействию незаконной утечке некоторых видов современного обычного оружия в Восточной Европе.

План представляет собой комплексные усилия, направленные на следующее:

Обеспечение сохранности и учета оружия и боеприпасов в Украине и соседних странах при их передаче, хранении и развертывании;

Укрепление регионального управления границами и безопасности,

Наращивание потенциала сил безопасности, правоохранительных органов и служб пограничного контроля в регионе для сдерживания, обнаружения и пресечения незаконного оборота оружия.

— Развязав эту войну, Россия несет ответственность за любую последующую диверсию. Наиболее эффективным путем к снижению конфликта и любого риска незаконной утечки оружия было бы прекращение Россией начатой ею войны и вывод ее войск со всей суверенной территории Украины, — отметили в Госдепе.

В Госдепе добавили, что США будут продолжать координировать свои действия с группой союзников и партнеров.

— Тем самым мы укрепим позиции Украины на поле боя и, когда придет время, за столом переговоров, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.