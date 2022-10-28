США подготовили план для противодействия захвата западного вооружения в Украине – Госдеп
США подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в российско-украинской войне.
Об этом говорится в сообщении Госдепа Соединенных Штатов.
В заявлении американского дипведомства говорится, Вооруженные силы Украины вдохновили мир своим “огромным мастерством, профессионализмом и глубоким мужеством, защищая свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России”.
При этом Соединенные Штаты отметили, что с союзниками и партнерами ускорили оказание помощи Украине в сфере безопасности, а украинское правительство обязалось надлежащим образом обеспечить сохранность и учет переданного оборонного оборудования.
— Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что преступные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно приобрести оружие из источников в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта, — говорится в сообщении.
Таким образом, в Государственном департаменте объявили о Плане США по противодействию незаконной утечке некоторых видов современного обычного оружия в Восточной Европе.
План представляет собой комплексные усилия, направленные на следующее:
- Обеспечение сохранности и учета оружия и боеприпасов в Украине и соседних странах при их передаче, хранении и развертывании;
- Укрепление регионального управления границами и безопасности,
- Наращивание потенциала сил безопасности, правоохранительных органов и служб пограничного контроля в регионе для сдерживания, обнаружения и пресечения незаконного оборота оружия.
— Развязав эту войну, Россия несет ответственность за любую последующую диверсию. Наиболее эффективным путем к снижению конфликта и любого риска незаконной утечки оружия было бы прекращение Россией начатой ею войны и вывод ее войск со всей суверенной территории Украины, — отметили в Госдепе.
В Госдепе добавили, что США будут продолжать координировать свои действия с группой союзников и партнеров.
— Тем самым мы укрепим позиции Украины на поле боя и, когда придет время, за столом переговоров, — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Соединенные Штаты ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.