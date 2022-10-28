В США решили снять с вооружения одну из мощнейших ядерных авиабомб B83−1
Пентагон хочет снять с вооружения войск США американскую свободнопадную термоядерную авиабомбу с зарядом переменной мощности B83-1. Она считается одной из самых мощных, находившихся на вооружении армии США.
Об этом говорится в национальной оборонной стратегии США. Однако в документе не уточняется, каким видом вооружения его могут заменить.
B83 – разработанная в 1970-х годах термоядерная авиабомба с мощностью до 1,2 мегатонны. Это примерно в 80 раз больше, чем у сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомбах.
Американская армия взяла B83 на вооружение в 1983 году. Эта бомба по сей день остается одним из основных типов ядерного оружия Военно-воздушных сил США.
В документе говорится, что США решили отказаться от программы создания крылатых ядерных ракет морского базирования. В то же время в Пентагоне планируют утвердить полномасштабное обновление ядерной триады США и усилить контроль над аналогичным вооружением в мире.