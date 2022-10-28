Октябрь, 28 в 16:58

Современные системы противовоздушной обороны (ПВО), которые западные союзники передают Украине, помогут нашему государству защититься от атак РФ и изменят ситуацию к лучшему.

Об этом рассказал в интервью DW генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины уже преуспели, уничтожив много российских ракет и дронов-камикадзе.

Сейчас смотрят

– Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение… В будущем ситуация изменится еще сильнее, ведь сейчас союзники активизируются, — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что Германия передала Украине продвинутую новейшую систему ПВО IRIS-T. А на встрече министров обороны стран НАТО Соединенные Штаты и еще несколько союзников объявили о выделении для Украины как систем ПВО, так и большого количества боеприпасов.

Столтенберг подчеркнул, что уже предоставленное западное оружие оказало большое влияние на поле боя в Украине. Именно это вооружение стало одной из причин, почему РФ не смогла получить преимущество в воздухе.

– Это было большой проблемой для войск РФ на протяжении всей войны. Они ожидали, что возьмут под контроль воздушное пространство, и не смогли этого достичь. Это произошло прежде всего благодаря умению и решимости ВСУ в использовании старых советских средств ПВО, которые они уже имели. Союзники по НАТО поставляли украинцам боеприпасы для этих старых систем. А потом начали предоставлять новые системы, – объяснил генсек.

Как известно, Германия планирует передать Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T. Как отметили в украинском правительстве, ВСУ с помощью этого комплекса сбивают 9 из 10 ракет.

Кроме того, наша страна в скором времени получит от США две системы противовоздушной обороны NASAMS.

А в НАТО пообещали поставить сотни станций для противодействия дронам-камикадзе, запускаемым РФ.