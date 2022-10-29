Носитель восьми крылатых ракет Калибр: военный эксперт рассказал историю Адмирала Макарова

Октябрь, 29 в 19:37

В Севастополе серьезно поврежден фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров в результате прямого попадания неизвестного надводного средства по борту корабля.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, этот корабль является носителем восьми крылатых ракет Калибр, которым не раз обстреливал территорию Украины. Однако он утверждает, что его история гораздо более интересна.

Коваленко вспомнил 2014 год, когда Россия совершила вторжение в Украину. Тогда Украина прекратила поставки ряда комплектующих российским кораблестроителям, одним из которых стала газотурбинная корабельная установка М7Н2.

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– Прибалтийский судостроительный завод Янтарь должен был построить для нужд ВМФ России шесть фрегатов проекта 11356. Построить он успел три корабля, но после введения санкций Украиной на поставку ГТУ программу россиянам пришлось приостановить. Россиянам не удалось заменить импорт украинских силовых установок. И они вместо фрегатов решили сосредоточиться на производстве корветов проекта 20386 и МРК проекта 21631, – отметил военный обозреватель.

В 2018 году России удалось продать четвертый и пятый недостроенные корабли проекта 11356Р Индии на невыгодных для себя условиях. Коваленко рассказал, что продажа оформлялась в рупиях, а из-за нестабильности курса этой валюты россияне потеряли $30 млн с момента сделки и оплаты в год, а в следующем году эта сумма увеличилась до $55 млн.

– Смешно то, что продав четвертый и пятый недостроенные фрегаты, они так и не смогли определить шестой боевой корабль, корпус которого до сих пор стоит “законсервированный” на Прибалтийском судостроительном заводе Янтарь почти седьмой год, – рассказал военный эксперт.

Однако вместе с введением санкций Украина сделала невозможным дальнейшую реализацию перспективного проекта 11356Р для ВМФ России, а теперь он буквально “умножается на ноль”, поскольку россияне имели лишь три таких фрегата, не имея возможности строить новые.