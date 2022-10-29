США готовы использовать все инструменты, чтобы остановить поставки дронов Ираном — Госдеп

Октябрь, 29 в 13:43

США готовы привлечь все возможные способы, чтобы противодействовать противоправной деятельности Ирана. В частности, речь идет о поставках ударных дронов-камикадзе агрессору России для использования в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга 28 октября.

По его словам, дроны иранского производства уже использовались для боевых действий в Ираке и Сирии, а теперь их получает Москва для нанесения ударов по украинской энергосистеме и инфраструктуре.

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– Мы сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология беспилотников. Мы планируем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Вы знаете, что всего пару недель назад мы ввели еще один пакет санкций против тех, кто несет ответственность за распространение некоторых этих технологий, — отметил он.

По словам спикера Госдепа, США не планируют анонсировать конкретные действия, однако выразили готовность сделать все, чтобы остановить преступную деятельность Ирана.

Также США хотят прекратить поддержку тегеранских террористических организаций и марионеток, программы баллистических ракет и ядерную программу.