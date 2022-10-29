Октябрь, 29 в 14:01

За несколько недель до полномасштабного военного вторжения России в Украину военное руководство РФ обсуждало сценарии ядерного удара по Германии.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на перехват радиосообщений ВМФ РФ по маневрам на Балтийском море в конце прошлого года.

Разведка сообщает, что речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где американская армия хранит ядерное оружие.

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Издание пишет, что у Германии нет ядерного оружия, и она полностью зависит от американцев, у которых в Европе размещено всего 100 достаточно старых ядерных бомб свободного падения.

Хотя тут стоит еще учитывать американские ядерные ракеты на подводных лодках, а также французское и британское ядерное оружие. Тем не менее, по словам директора Института политики безопасности Кильского университета (Киль, Германия) Иоахима Краузе, западный арсенал ядерного сдерживания в Европе остается довольно скромным.

Издание Spiegel пишет, что применение ядерного оружия, как правило, обсуждается и отрабатывается на военных учениях, и это также происходит во время маневров НАТО. И необязательно для этого должна существовать опасность.

Что касается перехвата российских радиосообщений, то есть вероятность, что россияне намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад, зная, что разговоры будут перехвачены.

По словам Краузе, ядерная сигнализация — сложная особая форма политической коммуникации, развившаяся во времена холодной войны. Намеками, понятными только посвященным, другой стороне говорят, чего ожидать.

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что его страна считает, что полномасштабная война России против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.

Он добавил, что его страна заинтересована в размещении на своей территории ядерного оружия.