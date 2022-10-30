Октябрь, 30 в 13:58

Личный мобильный телефон экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс взломали хакеры, подозреваемые в работе на Кремль. Об этом сообщает Daily Mail.

Считается, что хакеры получили доступ к сверхсекретным разговорам с ключевыми международными партнерами, а также частным разговорам с экс-министром финансов Великобритании Кваси Квартенгом. Они также включали очень щепетильные дискуссии с высокопоставленными главами МИД о войне в Украине, включая детальные дискуссии по поставкам оружия.

Один из источников издания сообщил, что взлом был “столь мощным”, что телефон поместили в замкнутый сейф в охраняемом правительственном помещении.

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Взлом был обнаружен во время летних выборов за лидерство в Консервативной партии, когда Трасс была еще главой МИД, но детали инцидента были скрыты Борисом Джонсоном, который тогда был премьер-министром, и секретарем Кабинета министров Саймоном Кейсом.

Трасс была вынуждена сменить номер мобильного телефона, которым она пользовалась более 10 лет, незадолго до того, как стать премьер-министром. Это вызвало беспокойство среди министров Кабинета министров и советников, внезапно не сумевших с ней связаться.

The Guardian пишет, что оппозиция возмущена новостями о взломе телефона Трасс и требует расследования.

Представитель либеральных демократов Лайла Моран заявила, что крайне важно разобраться, скрыли ли информацию об изломе телефона Трасс, если он действительно был.

20 октября Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании после всего шести недель пребывания в должности. Новым главой британского правительства стал Риши Сунак.