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Смелость украинцев отметили наградой Oxi Courage Award — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Смелость украинцев отметили наградой Oxi Courage Award — Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award – символом победы демократии.

– Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award. Она является символом победы демократии. И я благодарю Джейкоба Салливана за вручение этой награды. Благодарен лидерам и народу США за помощь в приближении заслуженной победы Украины, — отметил глава государства.

По мнению президента, когда возникает угроза свободе, тогда она касается людей во всем мире, а не только в местах уничтожения и унижения других граждан.

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Когда свобода где-то убывает, ее становится меньше у всего человечества. Это опасность для всех. И потому нужна смелость всех, чтобы противостоять террору и наказывать тех, кто распространяет смерть и ненависть, кто угрожает свободе и разрушает мир, – убежден Владимир Зеленский.

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