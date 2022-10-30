Смелость украинцев отметили наградой Oxi Courage Award — Зеленский

Октябрь, 30 в 17:44

Президент Владимир Зеленский заявил, что смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award – символом победы демократии.

– Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award. Она является символом победы демократии. И я благодарю Джейкоба Салливана за вручение этой награды. Благодарен лидерам и народу США за помощь в приближении заслуженной победы Украины, — отметил глава государства.

По мнению президента, когда возникает угроза свободе, тогда она касается людей во всем мире, а не только в местах уничтожения и унижения других граждан.

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