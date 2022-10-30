В Барселоне нашли мужчину, разрисовавшего исторические памятки символами Z и V

Октябрь, 30 в 18:13

В Испании обнаружили мужчину, причастного к осквернению местных исторических памятников угрозами на русском языке, символами Z и V, используемых РФ в войне против Украины.

По данным полиции Барселоны, им оказался 57-летний мужчина родом из Донбасса, который сейчас оккупирован Россией. Мужчине инкриминируют причинение вреда историческим памятникам, угрозы и язык ненависти.

– В начале недели началась операция полиции для определения местопребывания возможного нарушителя. Его задержали в районе Барселоны, — отметили в полиции.

Правоохранители начали расследование с 14 сентября после того, как преступные символы Z и V появились на фасаде собора в Барселоне и здании, где расположен офис украинской общественной ассоциации Джерело.

Сейчас смотрят

Позже они начали появляться на дворце президента Женералитата Каталонии и архиепископа, дома архидиакона, дома Ллотья-де-Мар. В полиции отметили, что все надписи были похожи между собой, что свидетельствовало о том, что они обозначены одним человеком.

В октябре в районе Эль-Побленоу заметили надписи с угрозами в адрес тех, кто высказывается против войны Кремля. А мужчину нашли только потому, что он хвастался своими “рисунками” в соцсетях. По данным полиции, он уже предстал перед судом и был отпущен под залог.

Источник: Mossos d’Esquadra