Украина надеется, что помощь Ирана России оттолкнет Израиль от нейтральной позиции

Октябрь, 30 в 18:22

Украина надеется, что помощь Ирана России во время войны должна убедить Израиль отказаться от своей позиции по поводу неоказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает The Hill.

Официальные лица в Украине также надеются, что администрация Байдена убедит Израиль, который осудил полномасштабное вторжение и предоставил Киеву гуманитарную поддержку, но воздержался от передачи оружия.

— Американцы – единственная страна, к которой прислушивается Израиль, – сказал в разговоре с The Hill посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он добавил, что в последние недели отношения с Израилем продвинулись вперед “по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной”, включая усовершенствованную систему предупреждения, которая поможет предупредить гражданское население о ракетных атаках со стороны россиян.

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По его словам, это позитивное развитие событий, но Украина ожидает большего от Израиля.

Корнейчук еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдесом и называет американского посла “секретным оружием” в своей кампании, чтобы побудить израильтян изменить курс и предоставить Киеву военную и воздушную оборонную поддержку.

— Я шучу, но я называю его (Найдеса, — Ред.) нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же нам нужно изменить эту главную тенденцию, которая делает позицию Израиля отличной от остального демократического мира, и расширить военно-техническое сотрудничество, – сказал он.

Посол Украины отметил, что применение Израилем санкций против России является вторым по важности вопросом после получения военной помощи со стороны Израиля.

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1 ноября в Израиле пройдут национальные выборы. Отмечается, что политическая нестабильность является ключом к способности давить на правительство касаемо ракеты и средства ПВО для Украины.

Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel