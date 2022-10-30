Украина надеется, что помощь Ирана России оттолкнет Израиль от нейтральной позиции
Украина надеется, что помощь Ирана России во время войны должна убедить Израиль отказаться от своей позиции по поводу неоказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает The Hill.
Официальные лица в Украине также надеются, что администрация Байдена убедит Израиль, который осудил полномасштабное вторжение и предоставил Киеву гуманитарную поддержку, но воздержался от передачи оружия.
— Американцы – единственная страна, к которой прислушивается Израиль, – сказал в разговоре с The Hill посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Он добавил, что в последние недели отношения с Израилем продвинулись вперед “по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной”, включая усовершенствованную систему предупреждения, которая поможет предупредить гражданское население о ракетных атаках со стороны россиян.
По его словам, это позитивное развитие событий, но Украина ожидает большего от Израиля.
Корнейчук еженедельно встречается с послом США в Израиле Томом Найдесом и называет американского посла “секретным оружием” в своей кампании, чтобы побудить израильтян изменить курс и предоставить Киеву военную и воздушную оборонную поддержку.
— Я шучу, но я называю его (Найдеса, — Ред.) нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же нам нужно изменить эту главную тенденцию, которая делает позицию Израиля отличной от остального демократического мира, и расширить военно-техническое сотрудничество, – сказал он.
Посол Украины отметил, что применение Израилем санкций против России является вторым по важности вопросом после получения военной помощи со стороны Израиля.
1 ноября в Израиле пройдут национальные выборы. Отмечается, что политическая нестабильность является ключом к способности давить на правительство касаемо ракеты и средства ПВО для Украины.