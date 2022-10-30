В Индии обрушился мост через реку: 60 погибших, более 70 человек в больнице

Октябрь, 30 в 18:24

В Индии внезапно обрушился мост через реку в городе Морби. Известно по меньшей мере о 60 погибших, еще более 70 человек удалось спасти и доставить в больницу.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat’s Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L — ANI (@ANI) October 30, 2022

Вечером 30 октября в районе города Морби в штате Гуджарат в Индии обрушился канатный мост, сообщил представитель местной гражданской больницы.

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По предварительным данным, вантовый мост был восстановлен пять дней назад после ремонта.

Министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави заявил, что более 70 человек спасены и доставлены в больницу. Он также отметил, что жизни большинства людей, которых удалось спасти, ничего не угрожает.

Сейчас на месте обрушения моста через реку продолжаются спасательные работы. Правительство штата объявило о выплате 4 лакхов рупий (ориентировочно $0,1 млн) семьям каждого погибшего и 50 тыс. рупий (около $608 по актуальному курсу) пострадавшим.

Источник: India Today