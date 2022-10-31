ЕС может признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией

Октябрь, 30 в 22:57

Евросоюз и Германия рассматривают возможность признания иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

— Я четко дала понять на прошлой неделе, что мы введем в действие новый пакет санкций, а также будем изучать, можем ли мы внести КСИР в список террористических организаций, — сказала она в интервью ARD.

Заявление Бербок прозвучало после того, как глава КСИР предупредил протестующих в Иране, что суббота будет последним днем, когда они смогут выйти на улицы, и что КСИР намерены усилить репрессии.

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Бербок также заявила, что переговоры о перезаключении соглашения по ядерной программе между Ираном и Западом пока не ведутся.

Напомним, что протесты в Иране начались после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини 16 сентября. Девушку арестовала полиция нравов тремя днями раньше из-за неправильного ношения хиджаба и зауженных джинсов.

Семья Амини говорит, что ее избили и несколько раз ударили по голове. После этого она впала в кому, а через несколько дней скончалась. Правительство и полиция отрицают обвинения.