Франция ищет пути для наземного экспорта украинского зерна

Октябрь, 31 в 12:08

Правительство Франции работает над тем, чтобы Украина имела возможность экспортировать продовольствие по наземным маршрутам, а не по Черному морю. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Марк Фено.

По его словам, если экспорт зерна по морскому пути невозможен, нужно изучить наземные маршруты, в частности через Румынию и Польшу.

– Мы будем продолжать работать над системой, которая не заставит нас зависеть от доброй воли или, в этом случае, плохой воли Владимира Путина, – подчеркнул Фено.

29 октября РФ вышла из зерновой сделки якобы из-за взрывов в Севастопольской бухте. Однако в Украине считают, что это послужило лишь поводом, поскольку Москва с сентября угрожала это сделать.

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В то же время сегодня, 31 октября, из одесских портов вышли 12 судов, которые доставят 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.