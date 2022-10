Глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на сегодняшний массированный ракетный обстрел территории Украины, который произвели российские войска.

Соответствующий комментарий он обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Мишель подчеркнул, что стратегия распространения страха посредством обстрелов гражданской инфраструктуры, к которой прибег Кремль, не сработает.

Глава Евросовета также заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза.

Condemn in the strongest possible terms Russia’s missile strikes against Kyiv and critical infrastructures in other regions.

Moscow’s strategy of sowing fear will not work.

We will continue to stand by #Ukraine for as long as it takes.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 31, 2022