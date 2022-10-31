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Глава Евросовета о ракетном ударе по Украине: Стратегия Москвы сеять страх не сработает

Юлия Соколова, редактор ленты
Шарль Мишель
Фото: Depositphotos

Глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на сегодняшний массированный ракетный обстрел территории Украины, который произвели российские войска.

Соответствующий комментарий он обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Мишель подчеркнул, что стратегия распространения страха посредством обстрелов гражданской инфраструктуры, к которой прибег Кремль, не сработает.

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Глава Евросовета также заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза.

– Самым решительным образом осуждаю ракетные удары РФ по Киеву и критической инфраструктуре в других регионах. Стратегия Москвы сеять страх не сработает. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, – отметил он.

Как известно, сегодня с самого утра РФ начала очередную ракетную атаку на территории Украины. Как проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, враг нанес повреждения 18 объектам в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов энергетические. Кроме того, без света остались сотни населенных пунктов в семи областях.

Российские войска применили ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Более 50 крылатых ракет были запущены с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область). Однако украинские силы ПВО сбили 44 из них.

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