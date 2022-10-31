Октябрь, 31 в 15:53

Глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на сегодняшний массированный ракетный обстрел территории Украины, который произвели российские войска.

Соответствующий комментарий он обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Мишель подчеркнул, что стратегия распространения страха посредством обстрелов гражданской инфраструктуры, к которой прибег Кремль, не сработает.

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Глава Евросовета также заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза.

– Самым решительным образом осуждаю ракетные удары РФ по Киеву и критической инфраструктуре в других регионах. Стратегия Москвы сеять страх не сработает. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, – отметил он.

Condemn in the strongest possible terms Russia’s missile strikes against Kyiv and critical infrastructures in other regions. Moscow’s strategy of sowing fear will not work. We will continue to stand by #Ukraine for as long as it takes. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 31, 2022

Как известно, сегодня с самого утра РФ начала очередную ракетную атаку на территории Украины. Как проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, враг нанес повреждения 18 объектам в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов энергетические. Кроме того, без света остались сотни населенных пунктов в семи областях.

Российские войска применили ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Более 50 крылатых ракет были запущены с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область). Однако украинские силы ПВО сбили 44 из них.