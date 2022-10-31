Ирану грозит полная изоляция: экс-посол Украины в ООН о поставках дронов РФ

Октябрь, 31 в 14:45

Несмотря на циничное поведение Ирана, он совершил большую ошибку, согласившись поставлять дроны РФ для войны в Украине, и теперь ему грозит “режим полной изоляции”, считает бывший постоянный представитель Украины в ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко.

По его словам, часть санкций для Тегерана была смягчена, когда он якобы отказался от продления военной части ядерной программы, однако теперь у него нет никаких шансов в переговорном процессе по дальнейшему снятию санкций.

Украинский дипломат объяснил, что поставками дронов Иран прямо нарушил резолюцию Совбеза ООН о санкциях, как и сама Россия.

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– Другое дело, что это нужно доказать документально. Но я думаю, что это сейчас делается. И после этого уже ни о каких смягчениях санкций и речи быть не может. Так Иран вернется в режим полной изоляции, в котором он находился до последних лет, – подчеркнул Ельченко.

По его мнению, Иран “доигрался”, поведясь на какие-то обещания России.