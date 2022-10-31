Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Ирану грозит полная изоляция: экс-посол Украины в ООН о поставках дронов РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
радбез оон
Фото: Getty Images

Несмотря на циничное поведение Ирана, он совершил большую ошибку, согласившись поставлять дроны РФ для войны в Украине, и теперь ему грозит “режим полной изоляции”, считает бывший постоянный представитель Украины в ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко.

По его словам, часть санкций для Тегерана была смягчена, когда он якобы отказался от продления военной части ядерной программы, однако теперь у него нет никаких шансов в переговорном процессе по дальнейшему снятию санкций.

Украинский дипломат объяснил, что поставками дронов Иран прямо нарушил резолюцию Совбеза ООН о санкциях, как и сама Россия.

Сейчас смотрят

– Другое дело, что это нужно доказать документально. Но я думаю, что это сейчас делается. И после этого уже ни о каких смягчениях санкций и речи быть не может. Так Иран вернется в режим полной изоляции, в котором он находился до последних лет, – подчеркнул Ельченко.

По его мнению, Иран “доигрался”, поведясь на какие-то обещания России.

– Скорее всего, речь шла как раз о помощи России как постоянного члена Совбеза с правом вето. Возможно, она пообещала Ирану обойти эти санкции или снять этот санкционный режим. Но сейчас это совсем нереально и невозможно. Меня удивляет, как Иран мог на это купиться, – подытожил он.

Читайте
США готовы использовать все инструменты, чтобы остановить поставки дронов Ираном — Госдеп

Источник: РБК-Украина
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка