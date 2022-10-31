Норвегия переводит войска в состояние повышенной боевой готовности

Октябрь, 31 в 19:57

Норвегия с 1 ноября переводит свои войска в повышенный уровень боевой готовности для усиления безопасности в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом во время пресс-конференции 31 октября сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

— Это самая серьезная ситуация с безопасностью в последние несколько десятилетий. Рост напряженности (со стороны РФ, — Ред.) делает нас более уязвимыми к угрозам, разведывательным операциям и кампаниям влияния, — заявил премьер во время пресс-конференции.

Гар Стере добавил, что нет никаких оснований полагать, что Россия захочет втянуть Норвегию или другие страны непосредственно в войну. Но подчеркнул, что нужно быть бдительнее, ведь этого требует ситуация.

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Согласно решения правительства, уровень готовности норвежской армии повышается от фазы ноль (нормальная ситуация) к фазе один (повышенная боевая готовность).

В последние недели Силы обороны Норвегии усилили свое присутствие и патрулирование вокруг объектов критической инфраструктуры в Северном море. Национальная гвардия будет продолжать защищать критически важную инфраструктуру на суше вместе с полицией.

Генерал армии Норвегии Эйрик Кристоферсен сообщил, что военно-воздушные силы отменили обучение со своими истребителями F-35 в США, чтобы они оставались в Норвегии.

— Мы ожидаем, что такая ситуация будет длиться минимум год, — сказал он.

Норвегия является членом НАТО и граничит с Россией в арктическом регионе. На данный момент Осло является крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюзе.

В последние недели в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. Из-за санкций россиянам запрещено управлять дронами на норвежской территории.