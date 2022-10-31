Октябрь, 31 в 15:16

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы осудили сегодняшнюю массированную ракетную атаку РФ на территорию Украины, подчеркнув, что такие действия являются вопиющим нарушением международного права.

Таким образом в ведомстве отреагировали на сам факт обстрелов и падение одной из российских ракет на территорию Молдовы.

– МИД в очередной раз решительно осуждает ракетные обстрелы Киева и других городов Украины, включая ракету, сбитую украинской ПВО, упавшую на севере Наславчи. Эти атаки, еще более усугубляющие ситуацию с безопасностью, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает нападать на гражданских лиц и инфраструктуру, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что утром представители МИД Молдовы связались с посольством своей страны в Киеве, чтобы убедиться, что дипломатические сотрудники находятся в безопасности.

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В министерстве уточнили, что атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему европейскому континенту. Речь идет и о гражданах Молдовы, которые “испытывают последствия войны по соседству”.

– МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия, — отметили в ведомстве.

Между тем, в Министерстве обороны Молдовы сообщили, что системы воздушного наблюдения армии страны не зафиксировали нарушения воздушного пространства ракетами. Это связано с тем, что на молдавской территории упали только фрагменты ракеты, сбитой украинскими силами ПВО.

– Радиолокационные станции не обнаружили фрагменты сбитой ракеты из-за их небольшого размера и малой отражающей поверхности, — говорится в сообщении.

На место падения обломков ракеты уже отправились саперы.

Ранее сегодня в МВД Молдовы сообщили, что утром 31 октября на севере страны упала российская ракета, сбитая украинскими военными. Это произошло в селе Наславча, расположенном недалеко от границы с Украиной. При падении ракеты никто не пострадал, но в нескольких домах выбило окна.

Источник: МИД Молдовы, Министерство обороны Молдовы, Newsmaker