Ноябрь, 01 в 14:13

Европейский Союз осудил так называемую частичную мобилизацию, которую РФ производит на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении спикера по иностранным делам и политике безопасности ЕС.

Также в ЕС осуждают начало призыва в российскую армию, который также начался в Крыму.

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— Сегодня Российская Федерация начала еще одну кампанию военного призыва в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и в городе Севастополь по отбору жителей Крыма в ВС РФ, — говорится в заявлении.

Отмечается, что мобилизация в Крыму безосновательна и нарушение международного законодательства со стороны РФ.

Кроме того, такие действия Кремля намеренно направлены против крымскотатарского населения полуострова, для которого Украина является настоящей и традиционной Родиной.

— ЕС не признает и не будет признавать российскую незаконную аннексию АР Крым и Севастополь. Он также твердо отрицает и единогласно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Все эти территории есть и будут оставаться Украиной, — отмечается в заявлении.

Спикер отмечает, что европейское сообщество остается решительным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.