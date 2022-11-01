Российские призыв и мобилизация в Крыму являются нарушением международного права — ЕС
Европейский Союз осудил так называемую частичную мобилизацию, которую РФ производит на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом говорится в заявлении спикера по иностранным делам и политике безопасности ЕС.
Также в ЕС осуждают начало призыва в российскую армию, который также начался в Крыму.
— Сегодня Российская Федерация начала еще одну кампанию военного призыва в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и в городе Севастополь по отбору жителей Крыма в ВС РФ, — говорится в заявлении.
Отмечается, что мобилизация в Крыму безосновательна и нарушение международного законодательства со стороны РФ.
Кроме того, такие действия Кремля намеренно направлены против крымскотатарского населения полуострова, для которого Украина является настоящей и традиционной Родиной.
— ЕС не признает и не будет признавать российскую незаконную аннексию АР Крым и Севастополь. Он также твердо отрицает и единогласно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Все эти территории есть и будут оставаться Украиной, — отмечается в заявлении.
Спикер отмечает, что европейское сообщество остается решительным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.