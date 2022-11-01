В Бразилии массовые протесты после выборов президента — сторонники Болсонару заблокировали трассы
Две страны Латинской Америки охватили протесты. В Бразилии протестуют сторонники действующего президента Жаира Болсонару после поражения на выборах, а в Чили не прекращаются студенческие демонстрации.
Что происходит в Бразилии?
Победу на президентских выборах в Бразилии с незначительным отрывом одержал экс-президент Лула да Силва. Он обошел своего оппонента, действующего президента Жаира Болсонару на 1,8%. Действующий ультраправый президент не признал поражение, но и не оспорил результаты.
Несогласные с результатами выборов сторонники Болсонару вышли на улицы разных городов Бразилии. Они установили блокпосты по всей стране.
Наибольшая активность сосредоточена вдоль шоссе BR-163 длительностью 1 709 км – это важная дорога, соединяющая предприятия в бассейне Амазонки с портами на севере.
Водители грузовиков, являющиеся сторонниками Болсонару, начали устанавливать блокпосты на дорогах по всей стране. Многим нравились низкие цены на дизельное топливо во время администрации Болсонару.
BREAKING: Truck drivers in Brazil close the country’s main highways in protest of the election results
— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 1, 2022
В сети появилось видео из города Белла-Виста-ду-Каракол, мимо которого проходит эта магистраль. На нем можно увидеть толпу, стоящую у горящих шин на дороге, и трактор, который везет что-то.
Лесообрабатывающая промышленность, с которой ассоциируется этот район, была линией разграничения на выборах, поскольку Болсонару стремился содействовать индустриализации Амазонки, в отличие от избранного президента Лулы.
Truckers and Farmers in Brazil protesting at Lulas election victory !! pic.twitter.com/Bby2Dz3qKD
— Glynis Payne (@GlynisPayne17) November 1, 2022
Сообщалось и о факте мародерства в Рио-де-Жанейро после пожара в главном центре распределения продовольствия мегаполиса. Силовики стреляли в воздух.
Пламенем было охвачено четыре хозяйственных помещения. Правоохранители открыли стрельбу в воздух, чтобы не дать людям разворовать товар. Но маловероятно, что инцидент с пожаром причастен к протестам.
haos begins in Brazil. pic.twitter.com/5f0Rw8rBog
— anna (@annan_85) November 1, 2022
Что происходит в Чили?
В чилийской столице Сантьяго на улицы снова вышли студенты, разочарованные отсутствием образовательных реформ и отклонением проекта новой конституции, передает The Guardian.
Они выходили на улицы в сентябре, после отклонения новой конституции. Их протест сопровождался маршами, поджогами и акциями на платформах метро.
— Наши требования такие же, как и в начале протестов в 2019 году. Мы хотим лучшего здравоохранения и образования, а также хотим преодолеть неравенство. Наши требования не изменились по одной простой причине: они остались без ответа, – сказала 18-летняя активистка Камила Наварро.
Недавняя волна беспорядков в Чили была спровоцирована группой старшеклассников, которые в октябре 2019 года перепрыгивали через турникеты метро, протестуя против повышения стоимости проезда, что дало толчок для многомесячных акций протеста и попыток изменить конституцию времен Аугусто Пиночета.
Но новая хартия, разработанная во время продолжавшегося конституционного процесса, оказалась слишком радикальной для избирателей. После двух лет пандемических ограничений и онлайн-занятий то же поколение студентов вышло на улицы и обнаружило, что мало что изменилось. И многие разочарованы отсутствием прогресса.