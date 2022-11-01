В Бразилии массовые протесты после выборов президента — сторонники Болсонару заблокировали трассы

Ноябрь, 01 в 16:05

Две страны Латинской Америки охватили протесты. В Бразилии протестуют сторонники действующего президента Жаира Болсонару после поражения на выборах, а в Чили не прекращаются студенческие демонстрации.

Что происходит в Бразилии?

Победу на президентских выборах в Бразилии с незначительным отрывом одержал экс-президент Лула да Силва. Он обошел своего оппонента, действующего президента Жаира Болсонару на 1,8%. Действующий ультраправый президент не признал поражение, но и не оспорил результаты.

Несогласные с результатами выборов сторонники Болсонару вышли на улицы разных городов Бразилии. Они установили блокпосты по всей стране.

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Наибольшая активность сосредоточена вдоль шоссе BR-163 длительностью 1 709 км – это важная дорога, соединяющая предприятия в бассейне Амазонки с портами на севере.

Водители грузовиков, являющиеся сторонниками Болсонару, начали устанавливать блокпосты на дорогах по всей стране. Многим нравились низкие цены на дизельное топливо во время администрации Болсонару.

BREAKING: Truck drivers in Brazil close the country’s main highways in protest of the election results pic.twitter.com/aRoWTs57Il — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 1, 2022

В сети появилось видео из города Белла-Виста-ду-Каракол, мимо которого проходит эта магистраль. На нем можно увидеть толпу, стоящую у горящих шин на дороге, и трактор, который везет что-то.

Лесообрабатывающая промышленность, с которой ассоциируется этот район, была линией разграничения на выборах, поскольку Болсонару стремился содействовать индустриализации Амазонки, в отличие от избранного президента Лулы.

Truckers and Farmers in Brazil protesting at Lulas election victory !! pic.twitter.com/Bby2Dz3qKD — Glynis Payne (@GlynisPayne17) November 1, 2022

Сообщалось и о факте мародерства в Рио-де-Жанейро после пожара в главном центре распределения продовольствия мегаполиса. Силовики стреляли в воздух.

Пламенем было охвачено четыре хозяйственных помещения. Правоохранители открыли стрельбу в воздух, чтобы не дать людям разворовать товар. Но маловероятно, что инцидент с пожаром причастен к протестам.

Что происходит в Чили?

В чилийской столице Сантьяго на улицы снова вышли студенты, разочарованные отсутствием образовательных реформ и отклонением проекта новой конституции, передает The Guardian.

Они выходили на улицы в сентябре, после отклонения новой конституции. Их протест сопровождался маршами, поджогами и акциями на платформах метро.

— Наши требования такие же, как и в начале протестов в 2019 году. Мы хотим лучшего здравоохранения и образования, а также хотим преодолеть неравенство. Наши требования не изменились по одной простой причине: они остались без ответа, – сказала 18-летняя активистка Камила Наварро.

Недавняя волна беспорядков в Чили была спровоцирована группой старшеклассников, которые в октябре 2019 года перепрыгивали через турникеты метро, ​​протестуя против повышения стоимости проезда, что дало толчок для многомесячных акций протеста и попыток изменить конституцию времен Аугусто Пиночета.

Но новая хартия, разработанная во время продолжавшегося конституционного процесса, оказалась слишком радикальной для избирателей. После двух лет пандемических ограничений и онлайн-занятий то же поколение студентов вышло на улицы и обнаружило, что мало что изменилось. И многие разочарованы отсутствием прогресса.