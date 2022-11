В Бразилии массовые протесты после выборов президента — сторонники Болсонару заблокировали трассы

Две страны Латинской Америки охватили протесты. В Бразилии протестуют сторонники действующего президента Жаира Болсонару после поражения на выборах, а в Чили не прекращаются студенческие демонстрации.

Победу на президентских выборах в Бразилии с незначительным отрывом одержал экс-президент Лула да Силва. Он обошел своего оппонента, действующего президента Жаира Болсонару на 1,8%. Действующий ультраправый президент не признал поражение, но и не оспорил результаты.

Несогласные с результатами выборов сторонники Болсонару вышли на улицы разных городов Бразилии. Они установили блокпосты по всей стране.

Наибольшая активность сосредоточена вдоль шоссе BR-163 длительностью 1 709 км – это важная дорога, соединяющая предприятия в бассейне Амазонки с портами на севере.

Водители грузовиков, являющиеся сторонниками Болсонару, начали устанавливать блокпосты на дорогах по всей стране. Многим нравились низкие цены на дизельное топливо во время администрации Болсонару.

BREAKING: Truck drivers in Brazil close the country’s main highways in protest of the election results

pic.twitter.com/aRoWTs57Il

