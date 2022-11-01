В Париже состоится Международная конференция для помощи Украине зимой — Макрон

Ноябрь, 01 в 18:47

В Париже состоится международная конференция для помощи Украине на предстоящую зиму 13 декабря, чтобы помочь нашей стране во время отопительного сезона.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Елисейский дворец.

— Президент выразил решимость помочь Украине выстоять с приближением зимы, в то время как российские атаки значительно повредили инфраструктуру снабжения электричеством и водой. Он отметил, что Франция усилит свою поддержку и примет участие в международной мобилизации (помощи), — говорится в сообщении.

По данным Елисейского дворца, в скором времени начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины по совместной работе в этом направлении.

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Макрон и Зеленский согласовали организацию двусторонней конференции по помощи Украине от французских компаний, запланированной на 12 декабря.

Они обсудили заявление России о прекращении действия зернового соглашения для экспорта украинского продовольствия и ситуации на Запорожской АЭС, которая до сих пор находится под оккупацией армии РФ и представляет еще большую угрозу безопасности станции.