Европа может предоставить ограниченные поставки энергоресурсов в Украину — Симсон

Ноябрь, 01 в 19:39

Европа имеет возможность предоставить ограниченные поставки энергетических ресурсов в Украину. Приоритет сейчас – восстановить поврежденные в результате атак линии электропередач.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам переговоров с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Она отметила, что пока Украина могла, продавала электричество ЕС, однако российские ракетные удары внесли свои коррективы.

– Мы можем обеспечить поддержку, но есть определенные ограничения. Более насущные вызовы – это отстроить линии передач на территории Украины, – считает Симсон.

По последним данным, российская армия повредила ориентировочно 40% энергетической инфраструктуры Украины во время массированных ракетных ударов 10, 22 и 31 октября.

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В результате атак в ремонте нуждаются электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации, а специалистам пришлось применить экстренные отключения света и поставок воды.