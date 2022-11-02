Иран поднял “флаг мести”: спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что это означает
В священном иранском городе Кум накануне над мечетью Джамкаран подняли так называемое знамя мести, что фактически может означать объявление войны.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
– Иран вчера поднял над мечетью красное знамя, а это может означать начало войны, – сказал он.
По его словам, таким образом все тоталитарные режимы, такие как в РФ и Иране, отвлекают население ведением боевых действий.
– Саудовская Аравия, Израиль, США готовятся реагировать на такие действия. Возможно, не до конца понятно, каким образом Иран будет на все фронты воевать и помогать России. Поэтому будем надеяться, что и эти события, возможно, для Украины будут проигрываться положительно, – заметил Игнат.
В частности, он имел в виду поставки иранских баллистических ракет, против которых, к сожалению, нет эффективных средств уничтожения.
– Это баллистика, то есть они летят фактически из космоса. Боевая часть отделяется и летит с огромной скоростью вниз. Сбивать их практически невозможно. Поэтому лучший способ – это уничтожить их там, откуда запускают, – добавил он.