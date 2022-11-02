Ноябрь, 02 в 19:40

Новый трубопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей во вторник начал перекачку норвежского газа.

Об этом сообщает газовый оператор Energinet.

Сам трубопровод запустили в эксплуатацию 1 октября. Однако из-за задержек с завершением строительства приемного терминала в Нюбро в Дании труба изначально была заполнена газом из Германии.

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— Проект Baltic Pipe во вторник… достиг важной вехи. Норвежский газ теперь поступает в новый газопровод Baltic Pipe и может быть отправлен в Польшу через датскую газовую систему, — говорится в заявлении Energinet.

Терминал Нюбро первоначально будет работать на половинной мощности. Полный ввод в эксплуатацию трубы пропускной способностью до 10 млрд кубометров газа в год запланирован на конец ноября.

Baltic Pipe — это совместный проект Energinet и польской Gaz-System.

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Ранее сообщалось, что Польша не намерена продлевать контракт с Газпромом и планирует стать полностью независимой от российского газа с 2023 года.