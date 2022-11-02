Польша построит забор на границе с Калининградской областью РФ

Ноябрь, 02 в 11:47

Для усиления государственной границы Польша 2 ноября начинает работы по строительству временного ограждения на границе с Калининградской областью Российской Федерации, сообщил на пресс-конференции министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, забор будет построен по аналогии с тем, который стоит на польско-белорусской границе.

– Ограждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которую используют военные по всему миру. Это забор высотой 2,5 м и шириной 3 м с польской стороны. Мы хотим, чтобы граница была плотной, – отметил Блащак.

При этом будут проведены работы по установке периметрии, то есть устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью, добавил он.

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Блащак напомнил, что забор, построенный год назад на границе с Беларусью, спас Польшу от потока мигрантов.

– По моему глубокому убеждению, это был план, написанный в Кремле, целью которого была дестабилизация Польши, чтобы не допустить поддержки Украины. Сначала хотели дестабилизировать Польшу, потом напали на Украину. Польские солдаты имеют соответствующий опыт. Они охраняли польско-белорусскую границу. Убежден, что и границу с Калининградской областью охранять будут, – подытожил министр.

Источник: Минобороны Польши