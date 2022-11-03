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КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ракета КНДР
Фото: Depositphotos

Северная Корея в четверг запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного моря (Японского моря).

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о запуске, но не предоставил каких-либо подробностей. А один информированный источник сообщил, что КНДР запустила ракету средней или большой дальности.

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Японские СМИ сообщили, что ракета пролетела над территорией Японии.

Отмечается, что в среду Северная Корея запустила шквал ракет, одна из которых пролетела над ее де-факто морской границей с Южной Кореей — это впервые после окончания Корейской войны 1950–1953 годов.

На ракетный запуск КНДР отреагировали и в украинском МИДе.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал запуски ракет одним безответственным и провокационным шагом, угрожающим региональной стабильности.

По словам Николенко, Северной Корее следует отказаться от каких-либо ядерных и ракетных программ.

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