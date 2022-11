Северная Корея в четверг запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного моря (Японского моря).

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о запуске, но не предоставил каких-либо подробностей. А один информированный источник сообщил, что КНДР запустила ракету средней или большой дальности.

Японские СМИ сообщили, что ракета пролетела над территорией Японии.

Отмечается, что в среду Северная Корея запустила шквал ракет, одна из которых пролетела над ее де-факто морской границей с Южной Кореей — это впервые после окончания Корейской войны 1950–1953 годов.

На ракетный запуск КНДР отреагировали и в украинском МИДе.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал запуски ракет одним безответственным и провокационным шагом, угрожающим региональной стабильности.

DPRK’s massive launch of ballistic missiles represents yet another irresponsible and provocative step that threatens regional stability. Pyongyang’s regime must abandon all activities related to its nuclear and missile programs.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 2, 2022