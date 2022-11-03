Не было ни одного случая, когда оружие Украины от США попало не в те руки — Портман

Ноябрь, 03 в 20:02

Пока не было ни одного случая, когда оружие от США, полученное Украиной, попало не в те руки, заявил сенатор Роб Портман.

– Перед тем, как приехать сюда, мы были в 101 воздушно-десантной дивизии в Польше и обсуждали эту тему. Они распределяют некоторую помощь. И они сказали нам о беспрецедентном уровне подотчетности, особенно в военное время. Верите или нет, но сейчас нет ни одного случая, чтобы оружие попало не в те руки, — отметил он.

По словам Портмана, демократы и республиканцы убеждены, что должно быть больше подотчетности, чтобы понимать, куда направляют материальную поддержку Украины от США.

По мнению сенатора, помощь Украине в войне России идет на пользу национальной безопасности США. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы Россия не победила, иначе весь мир будет жить в опасности и нестабильности.

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