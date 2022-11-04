Ноябрь, 04 в 14:45

Президент Джо Байден пообещал сторонникам освободить Иран после того, как его призвали обратить внимание на продолжающиеся протесты в стране из-за убийства силами безопасности 22-летней девушки.

— Не волнуйтесь, мы освободим Иран, — сказал Байден во время предвыборного митинга в поддержку представителя демократов Майка Левина.

Байден сделал это заявление, когда люди в толпе держали мобильные телефоны с надписью FREE IRAN.

— Они освободят себя очень скоро, — добавил президент США.

В ответ на это президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Иран был освобожден исламской революцией 1979 года.

Сейчас смотрят

— Я говорю Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад, — сказал он в прямом телеэфире.

Администрация Байдена столкнулась с растущей критикой со стороны американских иранских активистов, которые призывают Белый дом отказаться от усилий по возобновлению ядерной сделки из-за протестов.

В октябре администрация объявила о введении санкций против иранских чиновников за жестокое обращение с демонстрантами после убийства полицией нравов юной девушки Махсы Амини за неправильное ношение исламской одежды.

Также США ввели санкции против Ирана за поставку беспилотников и техническую помощь России в войне против Украины.