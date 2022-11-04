Ноябрь, 04 в 21:23

Ядерная риторика РФ является неприемлемой. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Большой семерки и главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля.

— Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение химического, биологического или ядерного оружия России будет иметь серьезные последствия. Мы также исключаем ложные утверждения России, что Украина готовит радиологическую “грязную бомбу”. Проверки Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что эти обвинения безосновательны, и мы высоко ценим открытость Украины, — отмечается в тексте заявления.

Кроме этого, чиновники осудили захват Россией Запорожской атомной электростанции.

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— Мы также осуждаем непрерывный захват и милитаризацию Россией украинской Запорожской атомной электростанции, похищение и сообщения об издевательствах над украинским персоналом станции, умышленную дестабилизацию ее операций, — говорится в документе.

По словам глав МИД, они поддерживают усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности и охраны вокруг Запорожской АЭС.