Готовьтесь! – Трамп намекнул на участие в президентских выборах-2024
Экс-глава США Дональд Трамп намекнул, что может снова побороться за президентское кресло в 2024 году.
Об этом он сказал на митинге в штате Айова.
Дональд Трамп заявил, что он “очень, очень, очень вероятно, сделает это снова”.
Бывший президент Соединенных Штатов в очередной раз напомнил, что “побеждал на выборах дважды”.
И во второй раз, в 2020 году, даже “получил гораздо больше голосов”, чем в 2016 году.
– Поэтому, чтобы сделать нашу страну успешной и безопасной, я очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова. Очень скоро. Готовьтесь, – сказал Дональд Трамп.
О решении снова баллотироваться в президенты Дональд Трамп говорил в интервью изданию Intelligencer в июле 2022 года.
Тогда экс-президент США заявил, что осталось только решить, когда официально объявить о своем намерении.
Напомним, что Трамп проиграл выборы Джо Байдену в 2020 году с разрывом в 7 052 770 голосов.