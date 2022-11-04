Ноябрь, 04 в 13:45

Экс-глава США Дональд Трамп намекнул, что может снова побороться за президентское кресло в 2024 году.

Об этом он сказал на митинге в штате Айова.

Дональд Трамп заявил, что он “очень, очень, очень вероятно, сделает это снова”.

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Бывший президент Соединенных Штатов в очередной раз напомнил, что “побеждал на выборах дважды”.

И во второй раз, в 2020 году, даже “получил гораздо больше голосов”, чем в 2016 году.

– Поэтому, чтобы сделать нашу страну успешной и безопасной, я очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова. Очень скоро. Готовьтесь, – сказал Дональд Трамп.

О решении снова баллотироваться в президенты Дональд Трамп говорил в интервью изданию Intelligencer в июле 2022 года.

Тогда экс-президент США заявил, что осталось только решить, когда официально объявить о своем намерении.

Напомним, что Трамп проиграл выборы Джо Байдену в 2020 году с разрывом в 7 052 ​​770 голосов.