Ноябрь, 04 в 11:54

В пятницу, 4 ноября, Южная Корея подняла в воздух десятки истребителей-“невидимок” и других военных самолетов после активизации воздушных сил КНДР. Южнокорейские радары зафиксировали движение более 180 северокорейских военных самолетов в разных местах КНДР.

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на оборонное ведомство страны.

В общей сложности Южная Корея подняла по тревоге около 80 самолетов.

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Самолеты Северной Кореи (КНДР), в том числе истребители и бомбардировщики, были замечены в воздухе в период с 11:00 до 15:00.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, самолеты передвигались над внутренними районами КНДР, а также у ее западного и восточного побережья, не приближаясь к межкорейской границе. Бомбардировщики совершали стрельбу воздух-земля.

В ответ на это воздушные силы Южной Кореи мобилизовали около 80 истребителей, в том числе F-35A, согласно плану реагирования. В настоящее время Сеул устанавливает точное количество самолетов, поднятых КНДР в небо.

Северная Корея решительно протестует против совместных воздушных учений США и Южной Кореи, которые проходят под названием Vigilant Storm. В них задействовано около 240 самолетов, в том числе истребители F-35. Учения у Корейского полуострова должны были завершиться в пятницу, 4 ноября, однако их решено продолжить в ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты в четверг.

В ответ КНДР обвинила Вашингтон и Сеул в доведении ситуации с региональной безопасностью до “неконтролируемой стадии”.

Как известно, в последние недели в этом регионе сохраняется напряжение. Так, в начале октября Северная Корея запустила со своего восточного побережья баллистическую ракету в сторону Японии, впервые с 2017 года.

В ответ на это Южная Корея и США провели учения по нанесению высокоточных бомбовых ударов. Кроме того, Соединенные Штаты направили авианосную ударную группу к Корейскому полуострову.

В СМИ также появлялась информация, что КНДР имитировала удар тактического ядерного оружия, как предупреждение для Южной Кореи после военно-морских учений южнокорейских и американских сил.

В конце октября КНДР и Южная Корея обменялись предупредительным огнем на морской границе.

Источник: Yonhap