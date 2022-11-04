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Приняла более 50 тыс.: Ирландия больше не может приютить украинских беженцев

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ірландія, Гелвей
Фото: Depositphotos

Сейчас Ирландия приняла более 55 тыс. украинских беженцев. Это более 1% населения страны.

Правительство, государственные и общественные служащие, а также волонтеры настойчиво работают, чтобы справиться с этим гуманитарным кризисом, предоставляя необходимую поддержку тек, кто ищет убежище.

Об этом сообщила посол Ирландии в Украине Тереза ​​Хили. Однако она подчеркнула, что у страны осталось ограниченное количество свободного социального жилья.

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Посол рассказала, что в последние дни были случаи, когда в Ирландии не могли временно разместить новоприбывших украинцев (так же, как и соискателей международной защиты из других стран) в надлежащих условиях.

– Мы пытаемся преодолеть эту проблему, для нас это крайне важно. Просим украинцев с пониманием отнестись к ситуации и предостерегаем всех, кто планирует сейчас поехать в Ирландию, помнить, что мы, несмотря на наши усилия, можем оказаться не в состоянии обеспечить наличие государственного жилья по прибытии, — предупредила посол.

В то же время Тереза ​​Хили добавила, что Ирландия решительна в нашей солидарности и поддержке Украины.

Она напомнила, что кроме помощи, предоставленной через каналы ЕС, страна выделила €20 млн гуманитарной поддержки нашему государству и соседним странам.

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Источник: Европейская правда

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