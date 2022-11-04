Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Беларуси заметили много российских палаток с военными — спутниковые снимки

Юля Захарченко, редактор ленты
В Беларуси заметили много российских палаток с военными — спутниковые снимки
Фото: Минобороны

На белорусских военных полигонах появились палатки с российскими оккупантами, помимо самолетов МиГ-31К и контейнеров, в которых могут храниться крылатые ракеты Кинжал.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, большое количество военных палаток и техники можно заметить на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами (Брестская область).

Снимки созданы 31 октября, однако россияне и военная техника РФ начали там появляться после 16 октября.

Сейчас смотрят

На спутниковых фото зафиксировано два палаточных лагеря: один размером около 150х220 м и другой ориентировочно 90х90 м. Рядом с ними расположено около 200 единиц военной техники, преимущественно грузовые автомобили.

Фото: Радио Свобода

Еще один палаточный лагерь размером 50х160 м, где расположено не менее 35 военных палаток. В издании отметили, что они были замечены на военном полигоне Репища под Осиповичами (Могилевская область).

Фото: Радио Свобода

Рядом находится стоянка для техники размером 150х150 м, где зафиксированы российские грузовики и авто, похожие на гаубицы.

Фото: Радио Свобода

По данным издания, палатки россиян там начали появляться после 11 октября, но позже прибыла первая техника, после чего лагерь начал разрастаться.

Читайте
Боевая готовность под видом "военных учений": Беларусь готовится к эскалации

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка