Последствия будут более масштабными, чем выгода от поддержки России: в МИД обратились к Ирану

Ноябрь, 05 в 15:21

Украина продолжит принимать все возможные меры, чтобы Россия не могла использовать оружие иранского производства, в частности, ударные дроны камикадзе Shahed-136 для убийств украинцев и уничтожения критической инфраструктуры.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на официальное признание главой МИД Ирана о том, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

– Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения России, которое она использует в войне. Иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров. Украина научена доверять только фактам, – уверяет он.

Николенко отметил, что в Тегеране должны осознавать: последствия соучастия в военных преступлениях России против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки страны-агрессора.

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Он подчеркнул, что МИД в дальнейшем будет работать на дипломатическом фронте, чтобы Россия не могла использовать иранское оружие для убийств и нанесения ударов по Украине.