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Риск низкий, но мы воспринимаем это всерьез: Столтенберг о ядерной угрозе от РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что вероятность применения Россией ядерного оружия остается низкой. Однако в НАТО все равно рассматривают возможные риски и серьезно воспринимают угрозу.

– Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы воспринимаем это очень серьезно. Россия действует безответственно и опрометчиво.

По мнению Столтенберга, ядерное оружие изменит природу конфликта. В то же время РФ не сможет победить Украину с помощью ядерной войны — в НАТО четко предупреждают об этом российского диктатора Владимира Путина. Однако позиция России пока остается неизменной, отметил генсек.

– Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Если Путин победит, это будет не просто катастрофа для Украины. Если Россия победит, то это будет в ущерб всему миру. Нам всем важно, чтобы выиграла Украина, а не Путин, – отмечает Столтенберг.

Диктатор Путин недооценил поддержку Украины со стороны НАТО и единство Организации Североатлантического договора, совершив большие стратегические ошибки, считает генеральный секретарь.

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Источник: NTV

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