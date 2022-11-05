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Сценарии учитывают опыт Украины: в Польше стартовали военные учения Puma-22

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Сценарии учитывают опыт Украины: в Польше стартовали военные учения Puma-22

В Польше начались военные учения стран Вышеградской группы под названием Puma-22, которые продлятся до 9 ноября.

В них принимают участие вооруженные силы Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США. К учениям привлекли около 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники.

По словам пресс-секретаря 18 механизированной дивизии Польши Пшемыслава Липчинского, тренировки проходят в Новой Дембе. Военные отрабатывают сценарии, учитывая опыт ведения войны в Украине.

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Цель учений Puma-22 – повысить оперативную совместимость войск, проверить умения планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.

Военные отработают маневрирование обороны, форсирование водного препятствия на реке Сян, ликвидацию заражения химическими подразделениями, проверку порядка вызова артиллерийского огня и медицинской эвакуации, комплексное пожаротушение.

Задание они выполняют днем ​​и ночью.

К слову, в октябре страны НАТО провели в Европе ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Они помогают обеспечить защищенность, безопасность и эффективность сил ядерного сдерживания военного блока.

Источник: PAP

Фото: Минобороны Польши

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