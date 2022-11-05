Надо не только санкции или эмбарго, а удары по производству: Подоляк о поставках Ираном дронов РФ

Ноябрь, 05 в 18:58

Нужно жестче подходить к вопросу снабжения Ираном ударных дронов-камикадзе России. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стоит говорить не только о санкциях или эмбарго, но и об ударах по производству.

Об этом он заявил в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпяку.

— Разумно говорить о тотальном эмбарго против Ирана – это правильно. Относительно санкций: да Украина не имеет фактически отношений с Ираном. Вы понимаете, какие у нас отношения? Какие торговые отношения с иранско-исламским государством? У нас этого не было. Мне кажется, что нужно более жестко подходить к таким странам как Иран. Учитывая, что они убивают своих людей, протестующих против абсолютно тоталитарного режима, мы же видим это сегодня.

Подоляк обратил внимание, что Иран неоднократно финансировал разные террористические группировки для преступных целей армии Российской Федерации.