Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Четкого представления нет: Запад пытается определить условия мира Украины с Россией — WSJ

Юля Захарченко, редактор ленты
українські військові
Фото: Depositphotos

У западных политиков нет четкого плана действий по вопросу урегулирования полномасштабной войны России против Украины. Несмотря на это, союзники не подталкивают Украину к принятию решения, противоречащего интересам государства.

– Я не думаю, что Берлин, Париж или Вашингтон сейчас подтолкнут Киев принять то, что, по мнению Зеленского, не в интересах Украины, – считает глава Офиса Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.

Иностранные журналисты отмечают, что могут возникнуть разногласия между западными странами, если Украина направит военные усилия против российской армии для освобождения оккупированного Крыма. Однако политики откладывают обсуждение этого вопроса.

Лидеры выражают обеспокоенность по поводу любых форм внештатной дипломатии со страной-агрессором Россией после действий Франции и Германии, которые регулярно вступали в контакты с Кремлем в первые недели полномасштабной войны в Украине.

Сейчас смотрят

Однако профессор Центра изучения войны в Дании Оливье Шмитт утверждает, что разногласия могут возникнуть позже, а самым острым станет вопрос о том, должна ли Украина избегать переговоров с Россией до полного освобождения временно оккупированной территории, включая Крым.

Читайте
Тревожный сигнал: Путин напомнил о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в разговоре с Макроном

Источник: The Wall Street Journal
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка