Ноябрь, 06 в 20:47

Россия запустила серию информационных кампаний, направленных на влияние американских выборов и подрыв поддержки Украины.

В частности, Кремль пытается разозлить консерваторов и подорвать доверие к американской избирательной системе для блокирования помощи Украине.

По данным газеты The New York Times, на этот раз Кремль также, похоже, преследует цель подорвать масштабную военную помощь Украине, которую оказывает администрация президента США Джо Байдена.

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— Очевидно, что они пытаются заставить их прекратить предоставлять помощь и деньги Украине, — считает бывший военный армии США и сотрудник отдела информационных операций Пентагона Алекс Плицас, который сейчас работает в Providence Consulting Group, компании бизнес-технологий.

В сообщении говорится, что платформы социальных сетей и исследователи, отслеживающие дезинформацию, недавно обнаружили различные кампании со стороны России, Китая и Ирана.

Для информационного давления Россия использует фейковые учетные записи, выдающие себя за разозленных американцев.

В рамках кампании Кремль нацелился на кандидатов от Демократической партии в Сенате в Огайо, Аризоне и Пенсильвании, рассчитывая, что республиканское большинство в Сенате и Палате представителей США может помочь РФ в военной агрессии против Украины.