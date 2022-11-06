Ноябрь, 06 в 10:05

Недавние отчеты американской разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на Саудовскую Аравию. Центральное командование США подняло боевые самолеты, базирующиеся в Персидском заливе, в направлении Ирана.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Самолеты были подняты в качестве вооруженной демонстрации силы.

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В Белом доме предупредили о высоком уровне угрозы, при этом отказались комментировать запуск американских военных самолетов.

Центральное командование вооруженных сил США привержено нашему давнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией. Мы не будем комментировать оперативные детали, — сказал представитель командования Джо Буччио.

Соединенные Штаты держат большое количество самолетов в регионе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии.

В настоящее время в Саудовской Аравии находится около 2500 военнослужащих США, многие из которых участвуют в высокотехнологичной разведывательной работе и обучении.

Соединенные Штаты являются поставщиком почти трех четвертей всех систем вооружения, используемых саудовскими военными, включая постоянно необходимые детали, ремонт и модернизацию.

Ранее издание WSJ сообщило, что Саудовская Аравия узнала о возможных планах Ирана напасть на нее, поэтому страна готовится к возможному полномасштабному вторжению.