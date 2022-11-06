Тревожный сигнал: Путин напомнил о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в разговоре с Макроном

Ноябрь, 06 в 18:46

Российский диктатор Владимир Путин упомянул в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки.

Путин заявил Макрону, что чрезвычайная ситуация в 1945 году является доказательством того, что не нужно наносить ядерный удар по большому городу, чтобы выиграть войну. В 1945 году США применили атомные бомбы по Хиросиме и Нагасаки, после чего Япония капитулировала.

Заявления главы Кремля насторожили западных лидеров на фоне угрозы применения ядерного оружия против Украины, где российские войска терпят массовые неудачи на фронте.

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– Макрон был явно встревожен. Это прозвучало как тяжелейший намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на Востоке Украины, оставив Киев невредимым. Казалось, это была суть его замечаний, — утверждает анонимный источник во французском правительстве в комментарии Daily Mail.

Британские разведчики сообщили, что Путин может взорвать оружие в воздухе над Черным морем, что покажет Западу его намерения, не спровоцировав полномасштабную ядерную войну.

Лидеры разных стран считают, что РФ может применить ядерное оружие после взрыва на Керченском (Крымском) мосту, по которому российская армия перевозила военную технику и новые подразделения для ведения войны против Украины.