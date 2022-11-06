Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Беларуси среди мобилизованных россиян вспышка болезней из-за антисанитарии — ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
білоруський танк
Фото: Depositphotos

В Беларусь до сих пор прибывают подразделения российской армии, преимущественно состоящие из граждан РФ, которых забрали воевать против Украины в рамках “частичной мобилизации”.

По данным ГУР Министерства обороны Украины, им дали задание подготовить материальную базу и места, где будут находиться российские оккупанты. Сами же мобилизованные солдаты вынуждены жить преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий, утверждают украинские разведчики.

В ГУР отметили, что среди этих военных РФ наблюдается масштабная вспышка различных болезней, в частности, речь идет о заболеваниях дыхательных путей (бронхите, ангине, пневмонии, обострении астмы) и инфекциях желудочно-кишечного тракта. Медики не справляются с ними, поэтому россияне вынуждены отправлять в Беларусь мобилизованных врачей из РФ.

Сейчас смотрят

Украинские разведчики узнали, что вскоре прибудут новые медработники на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования ВС Беларуси (Обуз-Лесновский). Вероятно, вспышка произошла из-за антисанитарии, некачественного питания и медобеспечения.

В то же время растет напряженность среди белорусских солдат и российских захватчиков: подавляющее число конфликтов происходит из-за пренебрежительного отношения граждан РФ, а военная полиция РБ не может сдержать их поведение. Количество прецедентов быстро увеличивается, что чревато неконтролируемой эскалацией напряжения в Беларуси.

Читайте
Оккупанты планируют заманить ВСУ в ловушку, но у нас есть план: Гуменюк о ситуации на Херсонщине

Источник: Минобороны
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка