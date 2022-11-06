В Беларуси среди мобилизованных россиян вспышка болезней из-за антисанитарии — ГУР

Ноябрь, 06 в 17:38

В Беларусь до сих пор прибывают подразделения российской армии, преимущественно состоящие из граждан РФ, которых забрали воевать против Украины в рамках “частичной мобилизации”.

По данным ГУР Министерства обороны Украины, им дали задание подготовить материальную базу и места, где будут находиться российские оккупанты. Сами же мобилизованные солдаты вынуждены жить преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий, утверждают украинские разведчики.

В ГУР отметили, что среди этих военных РФ наблюдается масштабная вспышка различных болезней, в частности, речь идет о заболеваниях дыхательных путей (бронхите, ангине, пневмонии, обострении астмы) и инфекциях желудочно-кишечного тракта. Медики не справляются с ними, поэтому россияне вынуждены отправлять в Беларусь мобилизованных врачей из РФ.

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Украинские разведчики узнали, что вскоре прибудут новые медработники на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования ВС Беларуси (Обуз-Лесновский). Вероятно, вспышка произошла из-за антисанитарии, некачественного питания и медобеспечения.

В то же время растет напряженность среди белорусских солдат и российских захватчиков: подавляющее число конфликтов происходит из-за пренебрежительного отношения граждан РФ, а военная полиция РБ не может сдержать их поведение. Количество прецедентов быстро увеличивается, что чревато неконтролируемой эскалацией напряжения в Беларуси.