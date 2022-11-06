“Всадник ядерного апокалипсиса”: что известно об атомной подводной лодке USS Rhode Island
В Средиземном море заметили американскую атомную подлодку USS Rhode Island (SSBN-740).
Субмарина прибыла в Гибралтар (британская заморская территория) 1 ноября. Лодку называют одним из “всадников ядерного апокалипсиса”, ведь на ее борту может быть от 150 до 200 ядерных боеголовок.
USS Rhode Island (SSBN-740) является 15-м в серии из 18 атомных подводных лодок третьего поколения класса Огайо. Субмарина была принята на вооружение ВМС США в 1994 году.
Лодка может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, которые способны поражать цели на расстоянии до 18 тыс. км с максимальной скоростью более 29 тыс. км/ч.
Характеристики USS Rhode Island:
- Водоизмещение: 16 764 т;
- Подводное водоизмещение: 18 750 т;
- Длина: 170 м;
- Ширина: 13 м;
- Осадка: 12 м;
- Скорость: 12 уз;
- Подводная скорость: 25 уз;
- Рабочая глубина: 240 м;
- Экипаж – 155;
- Торпедно-минное вооружение: 4 ТА калибра 533 мм.
- Ракетное вооружение: 24 баллистические ракеты Trident II D5.
Как пишет издание La Repubblica, появление атомной лодки в Гибралтаре является сигналом США президенту РФ Владимиру Путину, и должно сдержать его намерения применить тактическое ядерное оружие в Украине.
Командир американской оперативной группы 69 Джон Крэддок подчеркнул, что такой визит укрепляет твердую приверженность поддержке союзников в Европе.