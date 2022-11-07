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Для вертолетов Apache: в Польше строят новую часть военной базы США

Валентина Чорна, редактор ленты
Для вертолетов Apache: в Польше строят новую часть военной базы США
Фото: Depositphotos

В понедельник, 7 ноября, в Польше началось строительство новой части военной базы ВВС США, где будут стоять ударные вертолеты.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

– Повидз – это военный комплекс, который создается для поддержки польских сил и сил НАТО на восточном фланге Североатлантического блока, – отметил он.

По словам министра обороны, строительство новой части военной базы было начато в результате польско-американского соглашения. Для сил США будет подготовлена ​​база в виде ангаров и складов с одной стороны и база горючего — с другой.

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На новом аэродроме будут дислоцироваться ударные вертолеты Apache Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Ранее мы писали, что в Польше начались военные учения стран Вышеградской группы под названием Puma-22, которые продлятся до 9 ноября.

В них принимают участие вооруженные силы Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США. К учениям привлекли около 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники.

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Источник: TVN24

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