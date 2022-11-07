Ноябрь, 07 в 13:42

После вступления Финляндии в НАТО страна не собирается размещать ядерное оружие на своей территории. Кроме того, нет никаких признаков того, что кто-то предложит это финнам.

Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте во время открытия курсов национальной обороны.

– Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, — отметил он.

В то же время Ниинисте подчеркнул, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО.

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– Нам, безусловно, еще многое придется узнать о природе ядерного сдерживания. Мы будем участвовать в дискуссиях по этому поводу только как члены. Понятно, что для НАТО ядерное оружие является средством предупреждения, а не самоцелью, — заявил президент Финляндии.

Он добавил, что ядерную войну никогда не следует начинать и ее невозможно выиграть.

Ниинисте выразил мнение, что вступление Финляндии в НАТО состоится в “разумные сроки”.

Во время своего выступления он также упомянул о развязанной РФ полномасштабной захватнической войне против Украины. Президент Финляндии отметил, что у Украины есть полное право защищать свою территориальную целостность и международно признанные границы, а российские войска не имеют права находиться на украинской земле.

По словам Ниинисте, позиция Финляндии состоит в том, что третьи стороны не должны диктовать Украине какие-либо условия по войне.

– Решение о продолжении обороны остается за Украиной и только за Украиной. Как часть западного сообщества, Финляндия будет продолжать поддерживать Украину и украинский народ, пока это будет необходимо, — заверил он.

В то же время президент Финляндии выразил мнение, что мир стоит того, чтобы прилагать усилия, даже если они окажутся напрасными.

Как известно, в начале июля этого года главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протокол о вступлении в НАТО. Теперь это решение должны ратифицировать все страны-члены блока.

В начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в блок. Он призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

Источник: Suomenmaa, Yle