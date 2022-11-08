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“Климатический ад”: Гутерреш заявил, что планета близится к переломному моменту

Валентина Чорна, редактор ленты
“Климатический ад”: Гутерреш заявил, что планета близится к переломному моменту
Фото: Getty Images

Мир находится на пути к “климатическому аду” на фоне роста выбросов парниковых газов.

Об этом во время климатического саммита COP27 в Египте заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

– Мы проигрываем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура увеличивается. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане к “климатическому аду”, и нога давит на педаль газа, — заявил Гутерреш.

По его словам, климат – это центральная проблема нашего века.

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Он призвал мир договориться о “соглашении климатической солидарности”.

— Деятельность человека является причиной проблем климата. Человеческие действия должны быть и решениями. Наука однозначна: любая возможность ограничить повышение температуры до 1,5 градуса означает достижение глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году. Мы приближаемся к точке невозврата. Чтобы избежать страшной судьбы, все страны G20 должны ускорить переход прямо сейчас – в этом десятилетии, – добавил генеральный секретарь ООН.

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