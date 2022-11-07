Мы не можем решать вместо Украины: Штайнмайер о переговорах с РФ

Ноябрь, 07 в 14:24

В России нет людей, с которыми можно вести переговоры о прекращении огня или войны. Когда они должны состояться, и контекст переговоров должна решать только Украина.

Об этом в интервью ARD заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Интервьюер спросила Штайнмайера, “было ли мудро” со стороны президента Германии говорить неделю назад, что “перед лицом зла (агрессия России, — Ред.) добрая воля не помогает”, поскольку такая позиция “оставляет мало места для дипломатии”.

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Он ответил, что пока не с кем вести переговоры в РФ, потому что Кремль по-прежнему намерен уничтожить Украину, а не заключать с ней “мир”.

— Поэтому мы не можем решать вместо Украины. Скорее, Украина должна сказать, когда она захочет таких переговоров и будет считать их перспективными. В любом случае, просто зафиксировать нарушение границ переговорами с Россией, подтвердить захват земли – это не может быть суть дипломатических усилий, – сказал он.

В конце октября во время речи во дворце Бельвю в Берлине Штайнмайер возложил личную ответственность на российского диктатора Владимира Путина за развязывание самой большой войны в Европе со времен Второй мировой и разрушение европейской безопасности.

Он добавил, что люди в Украине, ежедневно бегущие в убежища от российских ракетных атак, хотят мира больше, чем немцы. Но он подчеркнул, что этот мир должен быть справедливым: мир, сохраняющий независимость и свободу Украины.

Источник: ARD