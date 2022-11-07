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В следующем году Совет Европы соберется на четвертый в своей истории саммит. Он состоится в мае в столице Исландии – городе Рейкьявик.

Об этом проинформировала в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

– Рада объявить, что 4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важный повод для лидеров 46 государств-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права, — подчеркнула она.

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, ???????? in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60 Сейчас смотрят — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) November 7, 2022

Как проинформировали в пресс-службе Совета Европы, саммит глав государств и правительств состоится 16-17 мая в Рейкьявике. Поводом к его созыву стало нападение России на Украину.

Решение о новом саммите было принято после отчета, представленного аналитической группой высокого уровня в октябре этого года. В ее состав вошли политические деятели со всей Европы.

Эта группа представила тридцать рекомендаций, которые должны помочь Совету Европы эффективно реагировать на вызовы, связанные с войной в Украине. Речь идет об усилиях по продвижению демократии, прав человека и верховенства права.

– С начала председательства Ирландии в Комитете министров (Совета Европы. — Ред.) в мае я призывал провести саммит 46 глав государств и правительств Совета Европы, чтобы ответить на исключительные вызовы, спровоцированные войной в Украине… Я знаю, что премьер Якобсдоуттир проведет исторический саммит, который приведет к конкретным действиям по восстановлению демократии и укреплению прав человека на нашем континенте, — отметил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни.

Он добавил, что в Ирландии считают международную организацию “совестью Европы”, и еще никогда европейский континент так в ней не нуждался.

Премьер Исландии, в свою очередь, заявила, что Совет Европы, который является старейшей и ведущей панъевропейской организацией, должен сыграть ключевую роль в защите прав человека, демократии и верховенства права на континенте.

В то же время генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала решение об организации саммита “своевременным и правильным”.

Как известно, Совет Европы – это международная организация 46 стран-членов. В отличие от саммитов лидеров Евросоюза, стран Большой семерки (G7) или Большой двадцатки (G20), саммиты Совета Европы не являются регулярными событиями. Майский саммит станет лишь четвертым за 73-летнюю историю организации.

Впервые саммит состоялся в октябре 1993 года в Вене (Австрия), во второй раз – в октябре 1997 года в Страсбурге (Франция), а в третий раз – в мае 2005 года в Варшаве (Польша).

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Источник: Совет Европы