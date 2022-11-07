Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Совет Европы в четвертый раз в истории соберется на саммит из-за войны в Украине

Юлия Соколова, редактор ленты
Совет Европы в четвертый раз в истории соберется на саммит из-за войны в Украине
Фото: Unsplash

В следующем году Совет Европы соберется на четвертый в своей истории саммит. Он состоится в мае в столице Исландии – городе Рейкьявик.

Об этом проинформировала в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

– Рада объявить, что 4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важный повод для лидеров 46 государств-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права, — подчеркнула она.

Как проинформировали в пресс-службе Совета Европы, саммит глав государств и правительств состоится 16-17 мая в Рейкьявике. Поводом к его созыву стало нападение России на Украину.

Решение о новом саммите было принято после отчета, представленного аналитической группой высокого уровня в октябре этого года. В ее состав вошли политические деятели со всей Европы.

Эта группа представила тридцать рекомендаций, которые должны помочь Совету Европы эффективно реагировать на вызовы, связанные с войной в Украине. Речь идет об усилиях по продвижению демократии, прав человека и верховенства права.

– С начала председательства Ирландии в Комитете министров (Совета Европы. — Ред.) в мае я призывал провести саммит 46 глав государств и правительств Совета Европы, чтобы ответить на исключительные вызовы, спровоцированные войной в Украине

Я знаю, что премьер Якобсдоуттир проведет исторический саммит, который приведет к конкретным действиям по восстановлению демократии и укреплению прав человека на нашем континенте, — отметил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни.

Он добавил, что в Ирландии считают международную организацию “совестью Европы”, и еще никогда европейский континент так в ней не нуждался.

Премьер Исландии, в свою очередь, заявила, что Совет Европы, который является старейшей и ведущей панъевропейской организацией, должен сыграть ключевую роль в защите прав человека, демократии и верховенства права на континенте.

В то же время генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала решение об организации саммита “своевременным и правильным”.

Как известно, Совет Европы – это международная организация 46 стран-членов. В отличие от саммитов лидеров Евросоюза, стран Большой семерки (G7) или Большой двадцатки (G20), саммиты Совета Европы не являются регулярными событиями. Майский саммит станет лишь четвертым за 73-летнюю историю организации.

Впервые саммит состоялся в октябре 1993 года в Вене (Австрия), во второй раз – в октябре 1997 года в Страсбурге (Франция), а в третий раз – в мае 2005 года в Варшаве (Польша).

Читайте
Украину пригласили участвовать в саммите глав МИД стран НАТО в Румынии

Источник: Совет Европы

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка