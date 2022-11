В следующем году Совет Европы соберется на четвертый в своей истории саммит. Он состоится в мае в столице Исландии – городе Рейкьявик.

Об этом проинформировала в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, ???????? in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60

— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) November 7, 2022