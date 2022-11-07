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Сунак “в скором времени” посетит Киев — посол Украины в Великобритании

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

В Киев с визитом в скором времени прибудет новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в комментарии Sky News. По словам дипломата, это произойдет “достаточно скоро”.

Сунак пообещал, что Украина станет его первой страной, куда он в случае избрания главой британского правительства приедет. Однако первой страной стал Египет, куда он отправился на климатическую конференцию ООН, которая стартовала 6 ноября.

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— Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину, – сказал Пристайко.

25 октября Риши Сунак приступил к исполнению обязанностей в должности главы правительства Великобритании. Сунак стал третьим премьером Британии через семь недель.

В тот же день президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьером Британии и пригласил его посетить Украину.

Источник: The Guardian
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