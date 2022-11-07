В Польше планируют отменить оплату жилья для украинцев: когда это может произойти и условия

Ноябрь, 07 в 18:14

Власти Польши готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, которое предполагает введение оплаты за предоставляемое государством жилье. Это касается нахождения в местах коллективного размещения, например, в разного рода центрах, хостелах, гостевых домах и тому подобное.

Об этом заявил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF.

В первые три месяца оплата будет составлять 50%. Если за это время беженец не найдет работу и не будет в состоянии самостоятельно снимать жилье, ему придется платить уже 100% за проживание в предоставляемых государством центрах.

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Правительство также хочет заморозить социальные выплаты для людей, которые получают их в Польше, но не находятся в стране ежедневно.

— Мы хотим, чтобы льготы получали люди, которые действительно здесь живут, работают и функционируют в нашем обществе. Если такой человек выезжает из нашей страны и через некоторое время возвращается, то, согласно процедуре соответствующего ведомства, будет выяснено, действительно ли он находился в Польше более длительный период времени или на данный момент центр его жизни фактически находится в Украине, — сказал Шефернакер.

Кроме того, предлагается внедрить “автоматическое” продление срока пребывания после 9 месяцев нахождения в стране.

— Сейчас мы хотим адаптировать закон к реалиям. Наш рынок труда принял очень много людей на основе закона, который вступил в силу в марте. Он предусматривал последовательные этапы легализации этих лиц в Польше. Считаем, что на данный момент этих положений достаточно и нет необходимости подавать дополнительные заявления на легальную работу в Польше, — говорит он.

Отмечается, что в сейм изменения к законопроекту могут попасть не ранее 20 ноября.